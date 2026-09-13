Frauen Basketball-WM

Basketball-WM: Awa Fam (rechts, Spanien) kämpft beim Spiel um den 3. Platz gegen Marie Gülich (Mitte, Deutschland) um den Ball. (picture alliance / dpa / Andreas Gora)

Nyara Sabally und Alexis Peterson erzielten 13 Punkte für das deutsche Team, das erstmals in der WM-Historie in ein Halbfinale eingezogen war. Die zweite WM-Niederlage gegen Spanien sowie das deutliche 64:86 gegen Frankreich im Halbfinale zeigten aber, dass zur absoluten Weltspitze noch ein gutes Stück fehlt.

Für Spaniens Frauen ist es seit 2010 die vierte Medaille bei fünf Weltmeisterschaften. 2010 und 2018 gab es ebenfalls Bronze, 2014 holte das Team Silber.

Im Finale der Frauen-WM treffen am Abend die USA und Frankreich aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.