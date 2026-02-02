Ehemalige Bundestagspräsidentin

Rita Süssmuth (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Dies teilte eine Sprecherin Steinmeiers der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Termin stehe noch nicht fest.

Die CDU-Politikerin Süssmuth war gestern im Alter von 88 Jahren gestorben. Bundeskanzler Merz würdigte sie als einen Leitstern für das demokratische Gemeinwesen. Sie habe beispielhaft für eine moderne und offene Gesellschaft gekämpft und Maßstäbe für Toleranz und Weltoffenheit gesetzt. Bundestagspräsidentin Klöckner erklärte, Süssmuth sei eine der bedeutendsten Politikerinnen der Bundesrepublik gewesen.

Süssmuth wurde 1985 unter Bundeskanzler Kohl Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Ein Jahr danach wurde sie zusätzlich Deutschlands erste Bundesfrauenministerin. Von 1988 bis '98 war sie Bundestagspräsidentin. Süssmuth setzte sich unter anderem für die Reform des Abtreibungsparagrafen 218 ein und engagierte sich für Aids-Kranke.

