Berlin
Spitzen von CDU und SPD beraten über Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

Die Spitzen von CDU und SPD beraten heute über die Konsequenzen der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

    Bundeskanzler Friedrich Merz trägt einen Anzug und Krawatte und hat seine Hand an einem Stuhl. Er befindet sich dabei in einem Raum im Bundeskanzleramt.
    Bundeskanzler Merz im Kanzleramt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)
    Am Vormittag kommen die CDU-Gremien in Berlin zusammen, im Anschluss will sich der Parteivorsitzende Merz den Fragen der Medien stellen. Merz steht innerparteilich unter Druck, stellte am Wahlabend aber klar, dass er an seinem Kurs als Bundeskanzler festhalten wolle.
    Auch beim Koalitionspartner SPD kommt die Parteispitze zusammen. Neben den Ko-Vorsitzenden Bas und Klingbeil sind auch der Parteichef aus Berlin, Krach, und die Landesvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, dabei.
    Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.