Bundeskanzler Merz im Kanzleramt (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Am Vormittag kommen die CDU-Gremien in Berlin zusammen, im Anschluss will sich der Parteivorsitzende Merz den Fragen der Medien stellen. Merz steht innerparteilich unter Druck, stellte am Wahlabend aber klar, dass er an seinem Kurs als Bundeskanzler festhalten wolle.

Auch beim Koalitionspartner SPD kommt die Parteispitze zusammen. Neben den Ko-Vorsitzenden Bas und Klingbeil sind auch der Parteichef aus Berlin, Krach, und die Landesvorsitzende aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, dabei.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.