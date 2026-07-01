Koalitionsausschuss
Spitzen von Union und SPD beraten zu Reformplänen - Steinmeier hofft auf Paket, das "nach vorne weist"

Bundespräsident Steinmeier setzt hohe Erwatungen in den derzeit tagenden Koalitionsausschuss in Berlin. Steinmeier sagte am Abend, er hoffe, dass in der Sitzung ein Reformpaket zustande komme, das die Stimmung in der Bevölkerung verändern werde. Es dürfe nicht ignoriert werden, dass Deutschland sich in einer "veritablen Krise" befinde.

    Finanzminister Lars Klingbeil spricht mit Bundeskanzler Friedrich Merz am Kabinettstisch
    Bundeskanzler Friedrich Merz leitet den Koalitionsausschuss. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)
    Zugleich betonte Steinmeier, es habe auch schon andere schwere Krisen gegeben, die wir überstanden hätten.
    Der Koalitionsausschuss befasst sich in Berlin mit den Plänen zur Rente, zu Steuern, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheit und zur Pflege. Bundeskanzler Merz sagte, er rechne - Zitat - mit einem "großen Sprung nach vorne". Es gehe vor allem darum, die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen und alles dafür zu tun, damit private Haushalte konsumieren könnten, aber auch die Industrie investieren könne.
    Die Ergebnisse des Treffens sollen voraussichtlich morgen bekanntgegeben werden.
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.