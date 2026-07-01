Bundeskanzler Friedrich Merz leitet den Koalitionsausschuss. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Zugleich betonte Steinmeier, es habe auch schon andere schwere Krisen gegeben, die wir überstanden hätten.

Der Koalitionsausschuss befasst sich in Berlin mit den Plänen zur Rente, zu Steuern, zum Arbeitsmarkt, zur Gesundheit und zur Pflege. Bundeskanzler Merz sagte, er rechne - Zitat - mit einem "großen Sprung nach vorne". Es gehe vor allem darum, die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen und alles dafür zu tun, damit private Haushalte konsumieren könnten, aber auch die Industrie investieren könne.

Die Ergebnisse des Treffens sollen voraussichtlich morgen bekanntgegeben werden.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.