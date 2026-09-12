Beim Wahlforum des Nordkurier wurde über Koalitionsoptionen debattiert. (Bernd Wüstneck / dpa / Bernd Wüstneck)

Beim "Wahlforum" der Zeitung "Nordkurier" erklärte AfD-Spitzenkandidat Holm, er sei bereit, gegebenenfalls mit allen Parteien über ein Bündnis zu sprechen. Die AfD liegt in den Umfragen einige Punkte vor der SPD von Ministerpräsidentin Schwesig. Schwesig und die Vertreter von Linkspartei, CDU, Grünen, BSW und FDP erteilten einer Koalition mit der AfD erneut eine Absage. Die BSW-Politikerin Firnhaber betonte zugleich, im Falle eines Einzugs in den Landtag würde man aber Anträge unabhängig von einer Partei unterstützen, wenn diese in der Sache richtig seien. Grünen-Spitzenkandidatin Müller sagte, es gebe die Chance, demokratische und stabile Mehrheitsverhältnisse zu bekommen - und dabei müssten die Grünen eine Rolle spielen.

Derzeit regieren SPD und Linke gemeinsam in Mecklenburg-Vorpommern. Laut den Umfragen könnte die SPD bei der Landtagswahl möglicherweise auf eine Mehrheit mit CDU und Grünen oder mit Linkspartei und Grünen kommen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.