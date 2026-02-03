Trump und die Fußball-WM

Boykotte seien in der Geschichte immer auf dem Rücken der Athleten ausgetragen worden, ohne die politischen Systeme nachhaltig zu schwächen, sagte der Forscher von der Deutschen Sporthochschule Köln im Deutschlandfunk. Allerdings sei die Meldung, dass die US-Einwanderungsbehörde ICE eigenes Personal zum Schutz diplomatischer Vertreter zu den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo entsendet, "enorm brisant". Die ehemalige Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg meinte, wenn es einen Bereich gebe, der verbindend sein könne, sei es der Sport.
Zuletzt wurden Rufe laut, die Fußball-Weltmeisterschaft wegen der Politik der Trump-Regierung in den USA zu boykottieren. Wie das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Magazins Stern und des Senders RTL ermittelte, sprechen sich 71 Prozent der Bundesbürger dagegen aus, nur 24 Prozent befürworten eine Nicht-Teilnahme.
