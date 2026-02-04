Evangelische Kirche

Nancy Janz, Sprecherin der Betroffenenvertretung des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt, tritt zurück. (picture alliance / epd-bild / Heike Lyding)

Die Sprecherin Nancy Janz begründete ihren Rückzug im Tagesspiegel damit, dass Veränderungen in der Kirche zu langsam umgesetzt oder infrage gestellt würden. Sie kritisiert etwa, dass bisher nicht alle 20 evangelischen Landeskirchen einen Beschluss umgesetzt hätten, wonach Opfer einheitlich entschädigt werden sollen.

Vor Janz waren schon weitere Personen aus dem Gremium ausgetreten. Auch sie hatten Defizite bei der Aufarbeitung kritisiert.

Die zuständige Kirchenpräsidentin der Pfalz, Wüst, bedauerte den Rückzug von Janz. Sie sehe einen großen Wandel in den vergangenen Jahren, könne aber verstehen, wenn Betroffene mehr Tempo einforderten.

