Präsident Trump wolle Experten eine neue Version ausarbeiten lassen, teilte seine Sprecherin Leavitt mit. Eine Übergangsvereinbarung gebe es nicht. In Moskau sagte Kreml-Sprecher Peskow, Russland bleibe zum Dialog bereit, falls Washington konstruktiv auf einen Vorschlag von Präsident Putin reagiere. Dieser hatte angeregt, die zentralen Bestimmungen ein weiteres Jahr beizubehalten.
Das Nachrichtenportal Axios hatte berichtet, dass beide Seiten in Abu Dhabi verhandelt hätten und dass eine Einigung über die Einhaltung der wichtigsten Vertragsbedingungen kurz bevorstehe.
