In der Nähe von Kohlekraftwerk

Das Braunkohlekraftwerk in Jänschwalde (Archivbild) ( Patrick Pleul / dpa)

Die Polizei bestätigte dem Deutschlandfunk, es seien unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen gefunden worden. Eine Leitung sei beschädigt worden. Das Landeskriminalamt Brandenburg habe die Ermittlungen übernommen.

Offenbar wollten die Täter einen Stromausfall auslösen, hieß es. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet, es sei eine mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Auch die Stromversorgung sei nicht beeinträchtigt.

Betreiber geht von Anschlag aus

Das Energieunternehmen Leag geht nach eigenen Angaben von einem Anschlag auf das Umspannwerk aus. In der Folge sei es zu einem technischen Ausfall von Block B im Kraftwerk in Jänschwalde gekommen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Das Kohlekraftwerk in Brandenburg war bereits mehrfach Ziel von Protestaktionen. Im September 2022 drangen 20 Klimaaktivisten auf das Betriebsgelände ein und besetzten Schienen, Gleisanlagen und Förderbänder.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.