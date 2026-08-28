Mögliche Dopingsperre

Wie die Nationale Anti Doping Agentur mitteilte, beantragte der deutsche Rekordhalter über 100 Meter ein Verfahren beim Deutschen Sportschiedsgericht. Ansah hatte nach Ansicht der NADA im Juli eine Dopingprobe verweigert. Sie schlug deshalb eine vierjährige Sperre vor. Der Sprinter bestreitet die Angaben.
Ansah gewann im August bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham Gold über 200 Meter und Bronze über 100 Meter.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.