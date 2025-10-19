Fussball-Bundesliga

Fußball-Bundesliga: FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim (picture alliance / osnapix / Titgemeyer)

Im ersten Spiel des Tages hatten sich Freiburg und Frankfurt 2:2 getrennt. Ein später Treffer von Freiburgs Vincenzo Grifo kostete Eintracht Frankfurt den vierten Saisonsieg. Die Badener blieben auch im siebten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Nationalspieler Jonathan Burkardt hatte für die Frankfurter mit einem Doppelpack in der 18. und 38. Minute das Spiel gedreht, nachdem Derry Scherhant schon in der 2. Minute für den SC Freiburg getroffen hatte. Die Eintracht musste damit einen weiteren Dämpfer hinnehmen, beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld der Tabelle.

