Statistik
Staatliche Investitionen in 2025 durch Rüstungsausgaben besonders stark gestiegen

Die staatlichen Investitionen sind im vergangenen Jahr wegen der Rüstungsausgaben besonders stark gestiegen.

    Ein Taurus-Marschflugkörper am Stand der Bundeswehr als Exponat auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung 2024.
    Die Rüstungsausgaben sind 2025 besonders gestiegen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
    Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden brutto 147,5 Milliarden Euro investiert. Das seien 12,3 Prozent mehr als 2024 gewesen. Dabei habe es sich um den stärksten jährlichen Anstieg seit dem Jahr 2000 gehandelt. Die Zunahme sei auf Mehrausgaben für militärische Waffensysteme und sonstige Beschaffungen der Bundeswehr zurückzuführen, teilte das Bundesamt mit. Mehr Investitionen habe es auch in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Software gegeben.
    Insgesamt investierte der deutsche Staat im vergangenen Jahr 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und lag damit unter dem EU-Durchschnitt von 3,9 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.