Die Rüstungsausgaben sind 2025 besonders gestiegen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden brutto 147,5 Milliarden Euro investiert. Das seien 12,3 Prozent mehr als 2024 gewesen. Dabei habe es sich um den stärksten jährlichen Anstieg seit dem Jahr 2000 gehandelt. Die Zunahme sei auf Mehrausgaben für militärische Waffensysteme und sonstige Beschaffungen der Bundeswehr zurückzuführen, teilte das Bundesamt mit. Mehr Investitionen habe es auch in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie Software gegeben.

Insgesamt investierte der deutsche Staat im vergangenen Jahr 3,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und lag damit unter dem EU-Durchschnitt von 3,9 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.