Nach Vorwürfen von Turnerinnen

Justiz ermittelt wegen Vorwürfen von Turnerinnen gegen Funktionäre. (IMAGO / Lobeca / Ralf Homburg)

Zuvor hatten sowohl der Deutsche Turner-Bund als auch der Schwäbische Turnerbund die weiteren Ermittlungen öffentlich gemacht und zugleich an die Unschuldsvermutung erinnert. Es geht um den Verdacht der - zum Teil versuchten - vorsätzlichen Körperverletzung und der Nötigung in jeweils mehreren Fällen durch Unterlassen. Laut Deutschem Turner-Bund wird unter anderem gegen Verbandspräsident Alfons Hölzl und Sportvorstand Thomas Gutekunst ermittelt.

Kurz vor Weihnachten 2024 hatten Turnerinnen öffentlich die Arbeit am Kunst-Turn-Forum in Stuttgart angeprangert. Kritisiert wurden unter anderem mutmaßlicher systematischer Missbrauch - sowohl körperlich als auch mental. Auch der Bundesstützpunkt Mannheim geriet in den Fokus.

Schon Anfang Februar 2025 waren die Vorwürfe ein Fall für die Justiz geworden und Ermittlungen aufgenommen worden. Zunächst richteten sich diese allerdings nur gegen Trainer. Im April war die langjährige Cheftrainerin für das Frauenturnen und DTB-Vizepräsidentin Ulla Koch von ihrem Amt zurückgetreten.

