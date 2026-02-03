Frankreich
Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Kandidaturverbot für Le Pen

Im Berufungsprozess gegen die französische Rechtspopulistin Le Pen wegen Veruntreuung von EU-Geldern hat die Staatsanwaltschaft gefordert, der Politikerin die Kandidatur für öffentliche Ämter für fünf Jahre zu untersagen. Zudem verlangten die Vertreter der Anklage vier Jahre Haft, davon drei auf Bewährung und eins mit elektronischer Fußfessel.

    Marine Le Pen, die heutige Fraktionschefin des Rassemblement National (RN), wird von Journalisten und Kameras im Korridor der Nationalversammlung umringt. Paris, 20. Mai 2025
    In Paris hat ein Gericht die Rechtspopulistin Marine Le Pen wegen der Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen. (picture alliance / SIPA / A. Cesar Vilette / OLA NE)
    Die Staatsanwaltschaft betonte in Paris, Le Pen habe ein System aufgebaut, das es der Partei ermöglicht habe, 1,4 Millionen Euro zu veruntreuen. Damit folgte die Staatsanwaltschaft der Argumentation der ersten Instanz.
    Das für den Sommer erwartete Urteil entscheidet darüber, ob Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2027 als Kandidatin antreten darf. Falls die Richter ihre Strafe bestätigen, will sie die Kandidatur dem Parteichef des Rassemblement National, Bardella, überlassen.
