Ermittlungen

Zuletzte hatte sich der SPD-Spitzenkandidat Krach auf einer Pressekonferenz geäußert. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Am Mittwoch waren die Wohnung Krachs und weitere Objekte in Hannover und Berlin durchsucht worden. Laut dem SPD-Politiker geht es bei den Vorwürfen konkret um ein Vergabeverfahren für ein Gesundheitszentrum. Er weist den Vorwurf der Bereicherung zurück. Krach bestätigte zwar den Eingang einer Spende auf einem SPD-Konto. Der Betrag sei jedoch auf seine Anordnung hin bereits tags darauf zurücküberwiesen worden.

Berliner SPD steht hinter Krach

Die Berliner SPD steht nach den Worten der früheren Landesvorsitzenden und jetzigen Wirtschaftssenatorin Giffey zu ihrem Spitzenkandidaten. Es gebe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln, sagte Giffey im RBB. Am Sonntag kommender Woche finden in Berlin Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.