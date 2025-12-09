Nach US-Begnadigung

Der ehemalige Staatschef von Honduras, Juan Orlando Hernández (IMAGO/Newscom/GDA/CARLOS MEJI/ EL UNIVERSAL)

Der oberste Staatsanwalt des zentralamerikanischen Landes bat die internationale Polizeiorganisation Interpol, den 2023 erlassenen Haftbefehl gegen Hernández zu vollstrecken. Dem früheren Präsidenten werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Zuletzt war er in den USA inhaftiert. Dort war Hernández im vergangenen Jahr zu einer langen Haftstrafe wegen internationalen Drogenhandels verurteilt worden. Vor Kurzem hatte US-Präsident Trump ihn allerdings begnadigt; er wurde in der vergangenen Woche aus der Haft entlassen.

Trump hatte die Begnadigung mit einem Aufruf an die Menschen in Honduras verbunden, bei der Präsidentschaftswahl für den rechtsgerichteten Kandidaten Asfura zu stimmen. Die Wahl fand Ende November statt; es liegt noch kein Endergebnis vor.

