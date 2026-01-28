Verdachts der Geldwäsche

Weiter hieß es, die Bank arbeite vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Details wurden nicht genannt.
Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit dem unter EU-Sanktionen stehenden russischen Oligarchen Roman Abramowitsch stünden. Nach Informationen der Zeitung soll die Deutsche Bank eine oder mehrere Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zu Firmen Abramowitschs verspätet an die Behörden abgegeben haben.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.