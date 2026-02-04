AfD-Abgeordneter
Staatsanwaltschaft und Verteidigung legen im Fall Halemba Rechtsmittel ein

Im Verfahren gegen den bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Halemba haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung Rechtsmittel eingelegt.

    Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba verlässt vor Prozessbeginn den Gerichtssaal, um vor Journalisten ein Statement abzugeben. Links sitzt seine Verteidigerin Isabella Sanna.
    Das teilte das Amtsgericht Würzburg mit, das den Politiker unter anderem wegen Geldwäsche verurteilt hatte, wodurch dieser vorbestraft gewesen wäre. Der 24-Jährige hatte bereits angekündigt, den Richterspruch nicht zu akzeptieren.
    Die Staatsanwaltschaft fordert dagegen eine höhere Geldstrafe und auch eine Verurteilung wegen Volksverhetzung.
    Der Geldwäsche-Vorwurf war mit Transaktionen von Halembas Konto auf ein Konto im Baltikum im Jahr 2022 begründet worden.
