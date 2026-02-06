Der kubanische Staatschef Miguel Diaz-Canel (IMAGO / ZUMA Wire / Manuel Cortina)

Kuba sei willens, mit den USA in einen Dialog zu treten, einen Dialog über jedes Thema, sagte Diaz-Canel im Staatsfernsehen. Solche Gespräche müssten jedoch ohne Druck oder Vorbedingungen stattfinden.

US-Präsident Trump hatte nach der Militäraktion in Venezuela, bei der Staatschef Maduro gestürzt und in die USA gebracht worden war, deutlich gemacht, dass er auch andere Länder im Visier habe, darunter Kuba. Er sagte damals, ein militärisches Eingreifen sei dort aber nicht nötig, denn ohne das Öl aus Venezuela werde die kommunistische Herrschaft in Havanna ohnehin zusammenbrechen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.