Der bisherige Anwärter für das Amt, der EU-Abgeordnete Tomac, hatte zuvor seine Kandidatur zurückgezogen und auf eine mangelnde Unterstützung für seinen Kurs verwiesen.
Der neue Premier gehört der Liberalen Partei an, deren Vorsitzender der abgesetzte Ministerpräsident Bolojan ist. Vestea erklärte, er wolle eine Regierung bilden, die Reformen in Angriff nehme und Rumänien auf pro-westlichem Kurs halte.
Die Neubesetzung wurde nötig, weil das Parlament Bolojan im vergangenen Monat abgesetzt hatte. Hintergrund war unter anderem ein Streit über Sparmaßnahmen.
Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.