Rumänien
Staatspräsident Dan ernennt Liberalen Vestea zum neuen Regierungschef

In Rumänien hat Staatspräsident Dan den pro-westlichen Politiker Vestea zum neuen Regierungschef ernannt.

    Der Kandidat Nicusor Dan spricht zu Journalisten nach dem Ende der Abstimmung. Vor ihm ist eine rumänische Flagge, hinter ihm stehen seine Anhänger. Er lächelt.
    Nicușor Dan, Staatschef Rumäniens (Archvbild). (Imago / Alex Nicodim)
    Der bisherige Anwärter für das Amt, der EU-Abgeordnete Tomac, hatte zuvor seine Kandidatur zurückgezogen und auf eine mangelnde Unterstützung für seinen Kurs verwiesen.
    Der neue Premier gehört der Liberalen Partei an, deren Vorsitzender der abgesetzte Ministerpräsident Bolojan ist. Vestea erklärte, er wolle eine Regierung bilden, die Reformen in Angriff nehme und Rumänien auf pro-westlichem Kurs halte.
    Die Neubesetzung wurde nötig, weil das Parlament Bolojan im vergangenen Monat abgesetzt hatte. Hintergrund war unter anderem ein Streit über Sparmaßnahmen.
    Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.