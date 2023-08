Staatssekretär Flasbarth (imago/Metodi Popow)

Flasbath betonte, die Entwicklungszusammenarbeit mit dem Niger - etwa in der Landwirtschaft - sei dagegen bereits gestoppt. Man könne kein Geld an eine Regierung überweisen, die in der Hand von Putschisten sei.

Flasbarth bestätigte, dass deutsche Staatsbürger im Niger mit französischen Maschinen ausgeflogen werden. Ein Kernteam der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit werde aber am Ort bleiben.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.