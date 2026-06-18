Große Mehrheit

Der Aachener Stadtrat fordert ein Ende der Grenzkontrollen. (imago / Westend61 / imago stock&people)

In einer gemeinsamen Resolution treten CDU, Grüne, SPD, Linke, Volt, FDP und der Zusammenschluss UP dafür ein, die Kontrollen Ende September auslaufen zu lassen. Die AfD stimmte dagegen. In der Resolution heißt es, die Kontrollen an den EU-Binnengrenzen belasteten die Grenzregion Aachen in besonderem Maße. Vor allem Pendler seien betroffen, ebenso wie Besucher aus den Niederlanden und Belgien.

In Deutschland gibt es seit September 2024 wieder stationäre und mobile Kontrollen an allen Landesgrenzen. Das Bundesinnenministerium hatte sie angeordnet, um gegen unerlaubte Einreisen vorzugehen . Die Kontrollen wurden zuletzt bis September dieses Jahres verlängert. Anfang Juni empfahl die EU-Kommission der Bundesregierung, die Kontrollen auslaufen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.