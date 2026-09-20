Schulen, Straßen, Klimafolgen

Der Hauptgeschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Berghegger, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", zusätzliche 65 Milliarden Euro seien notwendig um Schulen und Straßen zu sanieren, Krankenhäuser an die Klimafolgen anzupassen und Infrastrukturen gegen Angriffe zu schützen.
Bisher werden aus dem Sondervermögen rund 65 Milliarden an die Kommunen weitergereicht. Der Städte- und Gemeindebund fordert nun mindestens doppelt so viel Geld. Berghegger verwies dabei auf einen Investitionsrückstand in den Städten und Gemeinden, der insgesamt 231 Milliarden Euro betrage.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.