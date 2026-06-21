Der britische Premierminister Keir Starmer (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Hannah McKay)

Er habe keinen Grund zu der Annahme, dass diese wahr seien, sagte Kyle dem Sender Sky News. Es gebe derzeit viele Spekulationen. Er habe am Freitag ein langes und offenes Gespräch mit dem Regierungschef geführt.

Die Zeitung "The Observer" hatte zuvor berichtet, dass Starmer voraussichtlich am Montag seinen Rücktritt ankündigen und einen Zeitplan für sein Ausscheiden vorlegen werde. Der Druck auf den Premierminister hatte sich am Freitag deutlich erhöht, als sein parteiinterner Rivale Burnham einen Sitz im Parlament gewann. Dies ermöglicht ihm eine formale Kandidatur für den Labour-Vorsitz.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.