Start für "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung" (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Nach Angaben der Geschäftsführung startet das Blatt mit einer Auflage von rund 43.000 Exemplaren. Als gedruckte Ausgabe wird die Zeitung künftig immer freitags auf den Markt kommen, an den übrigen Tagen gibt es eine digitale Ausgabe inklusive E-Paper. Das Blatt will laut Chefredaktion das Leitmedium in Ostdeutschland werden. Es erscheint im neu gegründeten Ostdeutschen Verlag, der wie der Berliner Verlag zur Ostdeutschen Medienholding GmbH gehört.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.