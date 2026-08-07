Der Journalist und Publizist Stefan Aust war viele Jahre Chefredakteur des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" und Herausgeber der "WELT" (picture alliance/ dpa/ Marcus Brandt)

Söder betonte, Aust dringe mit unverwechselbarer Handschrift zu zentralen Themen der Zeit vor und beschreibe Entwicklungen im Gesamtzusammenhang, ob es sich um Terrorismus oder Weltpolitik handele. Damit rege er Generationen zum Nachdenken an. Aust zeige zudem, dass bedeutsame Bücher von Neugier, Beharrlichkeit und dem Mut zur eigenen Überzeugung lebten.

Mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten wird die Arbeit des früheren SPIEGEL-Chefredakteurs und WELT-Herausgebers als "herausragendes Gesamtwerk" gewürdigt. Die Preisverleihung findet am 29. Oktober in München statt.

Der Bayerische Buchpreis zeichnet die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik aus und wird dieses Jahr zum 13. Mal vergeben.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.