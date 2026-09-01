Das Armutsrisiko nimmt durch hohe Mieten immer mehr zu (Symbolbild). (picture alliance / dpa / Fernando Gutierrez-Juarez)

In einer Umfrage des Deutschen Mieterbunds sagten 58 Prozent der Befragten, ihre Wohnkosten seien in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Fast jeder zweite habe deshalb bei Freizeit und Urlaub gespart, fast ebenso viele bei Kleidung, Möbeln oder Haushaltsgeräten. Die Wohnkrise greife mittlerweile tief in den Alltag ein, erklärte der Mieterbund. Präsidentin Weber-Moritz erklärte, Wohnen werde für immer mehr Menschen zum Armuts- und Abstiegsrisiko. Der Sozialstaat müsse zunehmend auffangen, was auf dem Wohnungsmarkt schieflaufe.

Für seinen Mietenreport wertete der Mieterbund amtliche Statistiken und aktuelle wissenschaftliche Studien aus; zudem ließ er mehr als tausend Mieterinnen und Mietern repräsentativ befragen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.