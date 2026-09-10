Staatsbesuch

Später trifft wird al-Nahjan Bundeskanzler Merz treffen. Ziel der Gespräche ist nach Angaben eines Regierungssprechers, die strategischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Staaten auszubauen. Geplant ist etwa eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Rüstung, Energiepolitik sowie Cyberkriminalität.
Nach Angaben der Emirate geht es um milliardenschwere Abkommen. Eine Vertreterin des Außenministeriums der Emirate sagte der Zeitung "Die Welt", es würden voraussichtlich bis zu 45 Vereinbarungen unterzeichnet.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.