Grüne Woche Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche in der Messe Berlin. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Diese sei für die Gesellschaft existenziell, sagte Steinmeier. Die Landwirte bewegten sich aber in einem immer schärferen Spannungsfeld zwischen Verbraucher- und Erzeugerpreisen. Gerade kleinere Betriebe brauchten deshalb die Unterstützung der Politik. Der Bundespräsident verteidigte das von vielen Landwirten kritisierte Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen brauche man neue Allianzen und neue Partner, sagte er.

Die Landwirtschafts- und Ernährungsmesse feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Den Veranstaltern zufolge präsentieren rund 1.600 Aussteller aus über 50 Ländern ihre Produkte, Ideen und Trends. Für Besucher ist die Grüne Woche ab morgen geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.