Grußbotschaft zum jüdischen Neujahrsfest

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Archivbild) (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Es sei beschämend und dürfe einen niemals ruhen lassen, wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland Anfeindungen auf der Straße oder in Universitäten ausgesetzt seien, heißt es in dem Schreiben Steinmeiers. Deutschland trage eine besondere historische Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens. Man müsse alles daran setzen, den unerträglichen und weiter wachsenden Antisemitismus in Deutschland und auch in Europa zu bekämpfen.

Das Neujahrsfest Rosch Haschana beginnt morgen und gehört zu den höchsten Feiertagen im Judentum.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.