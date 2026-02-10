Mohamed Muizzu
Steinmeier empfängt Präsident der Malediven in Deutschland

Bundespräsident Steinmeier empfängt den Präsidenten der Republik Malediven, Muizzu, heute mit militärischen Ehren in Deutschland.

    Der Präsident der Malediven, Mohamed Muizzu (picture alliance / Xinhua News Agency / Ding Haitao)
    Anschließend sind offizielle Gespräche geplant. Im Mittelpunkt dürften neben den bilateralen Beziehungen weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen stehen. Für morgen ist eine Rede Muizzus an der Humboldt-Universität geplant. Dabei soll es um die Erkenntnisse und Strategien seines Landes im Umgang mit klimatischen Veränderungen und dem steigenden Meeresspiegel gehen.
    Muizzu ist auf Einladung Steinmeiers zu Gast. Sein Staatsbesuch dauert bis Freitag.
