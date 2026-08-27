Parallel zur Messe

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Michael Bahlo / dpa / Michael Bahlo)

Die eintägige Veranstaltung findet parallel zur bis Sonntag laufenden, gleichnamigen größten Computer- und Videospielmesse statt. In 85 Vorträgen und Diskussionen geht es unter anderem um Games und ihre Rolle bei Bildung, Demokratie und Teilhabe. Zu den 165 Rednern zählen unter anderem der Chef der NRW-Staatskanzlei, Liminski, sowie Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, des UNO-Flüchtlingswerks UNHCR und von Europol. Im vergangenen Jahr hatten über 1.000 Menschen den Kongress besucht.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.