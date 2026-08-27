Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf der Gamescom 2026. (Christoph Reichwein / dpa)

Steinmeier erklärte, Computer- und Vidseospiele seien mittlerweile allgegenwärtig und ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens. Heute stehe das positive, kreative und Gemeinschaft stiftende Potenzial viel stärker im Fokus als noch vor ein paar Jahren. Das Staatsoberhaupt mahnte zugleich, gerade weil Gaming so allgegenwärtig geworden sei, müsse man auch über die Schattenseiten sprechen - etwa über Computerspielsucht.

Der eintägige Gamescom Congress findet parallel zur bis Sonntag laufenden, gleichnamigen Messe statt. In Vorträgen und Diskussionen geht es beispielsweise um Spiele und ihre Rolle bei Bildung, Demokratie und Teilhabe.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.