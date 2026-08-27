Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf der Gamescom 2026. (Christoph Reichwein / dpa)

Steinmeier erklärte, Computer- und Vidseospiele seien mittlerweile allgegenwärtig und ein fester Bestandteil unseres kulturellen Lebens. Heute stehe das positive, kreative und Gemeinschaft stiftende Potenzial viel stärker im Fokus als noch vor ein paar Jahren. Steinmeier verwies dabei auf frühere Diskussionen um angeblich negative Folgen durch sogenannten Killerspiele.

Der eintägige Gamescom Congress findet parallel zur bis Sonntag laufenden, gleichnamigen Messe statt. In Vorträgen und Diskussionen geht es beispielsweise um Spiele und ihre Rolle bei Bildung, Demokratie und Teilhabe.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.