CSD-Paraden

Bundespräsident Steinmeier (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christian Lademann)

In einer offenen Gesellschaft müsse es allen Menschen möglich sein, ihren eigenen Weg zu gehen, schrieb Steinmeier in einem Gastbeitrag für "Die Zeit" mit Blick auf mehrere CSD-Veranstaltungen an diesem Wochenende. Dies gelte nicht nur ohne Angst, sondern auch mit Stolz, nicht nur im privaten Raum, sondern auch in der Öffentlichkeit.

Der Bundespräsident erklärte, der islamistisch motivierte Anschlag in Berlin sei ein Angriff auf die Gesellschaft gewesen. Zugleich habe sich die Tat in ihrem Hass zuerst gegen schwule und lesbische Menschen sowie die gesamte queere Community gerichtet. Auch in den vergangenen Jahren seien Paraden zum "Christopher Street Day" vor allem in kleineren Städten bedroht und angegriffen worden, erinnerte Steinmeier. Er forderte unter anderem eine konsequente Strafverfolgung, eine Bildungsoffensive sowie Solidarität und Empathie.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.