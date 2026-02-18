Besuch in Amman

Jordanien sei immer ein Stabilitätsanker in der Region gewesen, sagte Steinmeier bei einem Treffen mit König Abdullah in der Hauptstadt Amman. Deutschland erkenne die Solidarität des Landes mit Flüchtlingen an. Jordanien sei ein -Zitat- "Beispiel für die Welt", meinte der Bundespräsident, der auch das Registrierungszentrum des UNO-Flüchtlingshilfswerk besuchte. Laut dem UNHCR ist Jordanien eines der Länder, das die meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat.
Mit dem Aufenthalt in Jordanien beendete Steinmeier seine dreitägige Nahost-Reise.
