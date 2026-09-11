Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Preisverleihung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in der Kreuzberger Melanchthon-Kirche. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Steinmeier sagte bei einer Veranstaltung in Berlin zum heutigen bundesweiten Tag der wohnungslosen Menschen, dies sei kein Schicksal, das eine Gesellschaft hinnehmen müsse. Wohnungslosigkeit könne und müsse verhindert und bekämpft werden.

Der Bundespräsident zeigte sich unzufrieden mit den bisherigen Fortschritten. Das Ziel der Bundesregierung, Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 zu überwinden, sei inzwischen sehr ambitioniert. Trotzdem dürfe das nicht zu Resignation führen. Wegschauen sei keine Option, meinte Steinmeier.

Bei der Veranstaltung zeichnete die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe drei Initiativen aus, die Betroffenen mehr Teilhabe und Mitbestimmung ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.