Konferenz in Hamburg

Ein Rückzug wäre kurzsichtig und fatal, sagte Steinmeier auf einer internationalen Konferenz zu entwicklungspolitischen Fragen in Hamburg. Dies rufe er allen zu, die als Reaktion auf das Scheitern der deutschen Bewerbung für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat den Nutzen der Vereinten Nationen bezweifelten. Gleichwohl bezeichnete Steinmeier die Entscheidung als eine bittere Niederlage.
Bundesaußenminister Wadephul hatte angedeutet, Deutschland könnte als Konsequenz des Scheiterns sein Engagement für die UNO zurückfahren.
Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.