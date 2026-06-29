Konferenz in Hamburg
Steinmeier warnt vor Verringerung des Einsatzes für UNO

Bundespräsident Steinmeier hat Überlegungen zu einem verringerten deutschen Engagement für die Vereinten Nationen kritisiert. Er reagierte damit auf Äußerungen von Bundesaußenminister Wadephul.

    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in ein Mikrofon.
    Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Archivbild (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Ein Rückzug wäre kurzsichtig und fatal, sagte Steinmeier auf einer internationalen Konferenz zu entwicklungspolitischen Fragen in Hamburg. Dies rufe er allen zu, die als Reaktion auf das Scheitern der deutschen Bewerbung für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat den Nutzen der Vereinten Nationen bezweifelten. Gleichwohl bezeichnete Steinmeier die Entscheidung als eine bittere Niederlage.
    Bundesaußenminister Wadephul hatte angedeutet, Deutschland könnte als Konsequenz des Scheiterns sein Engagement für die UNO zurückfahren.
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.