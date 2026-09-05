Bürgerfest in Villa Hammerschmidt

Bundespräsident Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender beim Bürgerfest im Garten der Villa Hammerschmidt in Bonn. (Henning Kaiser / dpa)

Egal ob sie in der Nachbarschaft, bei der Hausaufgabenhilfe, beim Roten Kreuz oder THW wirkten, bei der Betreuung von Flüchtlingen oder im Hospiz, beim Sport, in der Kultur und bei unzähligen anderen Aktivitäten, sagte er. Deutschland brauche gerade jetzt solche Menschen. Und die Ehrenamtler brauchten die Unterstützung der großen, aber oft zu stillen Mehrheit, die in einer Demokratie leben wolle und sich nicht pausenlos über andere empöre, sondern selbst etwas tue, um die Dinge zum Besseren zu wenden.

Der Bundespräsident äußerte sich beim Bürgerfest im Garten der Villa Hammerschmidt in Bonn. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender hatten rund 2.000 Menschen aus ehrenamtlichen Projekten eingeladen. Heute wird das Bürgerfest als Tag der offenen Tür fortgesetzt. Die Veranstaltung findet in Bonn statt, weil der traditionelle Amtssitz des Staatsoberhauptes in Berlin, das Schloss Bellevue, derzeit kernsaniert wird.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.