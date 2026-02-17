Konjunktur

In der Industrie gingen mehr als 124.000 Arbeitsplätze verloren (Archivbild). (Armin Weigel/dpa)

Im vergangenen Jahr gingen mehr als 124.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young mitteilte. Allein in der Autoindustrie waren es fast 50.000 Jobs.

Die Zahl der Insolvenzen von Industrieunternehmen stieg im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 2013. Einer Unternehmensbefragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer zufolge verbesserte sich die Stimmung in den vergangenen Monaten trotz der Bemühungen der Bundesregierung nur leicht. Geopolitische Unsicherheiten, hohe Standortkosten und eine schwache Inlandsnachfrage lägen wie Blei auf der Wirtschaft, erklärte der Unternehmensverband. Befragt worden waren rund 26.000 Firmen.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.