Nach Leipzig-Vorfall

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller im Bundestag. (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Der Vizepräsident des Bundestages, Nouripour, rief die Bundesregierung dazu auf, mit größerer Entschlossenheit auf hybride Angriffe zu reagieren. Der Grünen-Politiker sagte im Kölner Stadt-Anzeiger, bei Angriffen auf Deutschlands Souveränität wie beim Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle brauche es unmissverständliche Stoppschilder. Die Bundesregierung müsse mit spürbaren Konsequenzen reagieren, etwa mit Sanktionen, dem Einfrieren von Vermögen und einer verstärkten Unterstützung der Ukraine.

Bundeskanzler Merz hatte im gestrigen ARD-Sommerinterview eine mit internationalen Partnern abgestimmte Reaktion auf den vereitelten Drohnenangriff angekündigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen stünden kurz vor dem Abschluss.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.