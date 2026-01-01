Alexander Schweitzer (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Schweitzer sagte den Funke-Medien, die SPD müsse sich fragen, ob sie die richtigen Ideen für die 20er und 30er Jahre habe oder ob man Liebgewonnenes mitschleppe, mit dem man niemanden mehr begeistere. Als Beispiel nannte er die Bürgerversicherung. Hier sei die Frage, ob es bessere solidarische Modelle gebe, um Krankenversicherung und gute Pflege zu sichern. Das SPD-Konzept einer Bürgerversicherung zielt auf ein Einheitssystem in Kranken- und Pflegeversicherung ab, in dem alle Bürger - auch Beamte, Selbstständige und Gutverdiener - versichert sind und entsprechende Beiträge zahlen.

Zuvor hatte bereits der ehemalige SPD-Chef Gabriel seine Partei aufgefordert, sich stärker an der wirtschaftlichen und sozialen Realität Deutschlands zu orientieren. Der frühere Vizekanzler warf der Sozialdemokratie vor, die falschen Prioritäten zu setzen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.