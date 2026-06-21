Soldaten in Kolumbien vor der Stichwahl um das Präsidentenamt (AFP / JOAQUIN SARMIENTO)

Wie die Behörden mitteilten, haben Sicherheitskräfte den stellvertretenden Anführer der EMC mit dem Kampfnamen "Marlon" ausgeschaltet. Er sei der Stellvertreter von Iván Mordisco gewesen, der als meistgesuchter Krimineller des Landes gilt. Den Angaben zufolge war "Marlon" für einen Bombenanschlag im April mit 21 Toten verantwortlich. Staatspräsident Petro sagte, bei dem Mann habe es sich um den gefährlichsten Mörder, Terroristen und Anwerber von Minderjährigen im Südwesten des Landes gehandelt. In den vergangenen Jahren hatte sich die Sicherheitslage im Land deutlich verschlechtert.

In Kolumbien findet heute die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Es stehen sich der rechtsgerichtete Anwalt de la Espriella und der linke Senator Cepeda gegenüber. Amtsinhaber Petro durfte gemäß Verfassung nicht erneut antreten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.