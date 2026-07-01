"Elster"-App

Die App MeinELSTER+ soll jetzt die Abgabe einer Steuererklärung wesentlich vereinfachen. (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Nach Angaben des Ministeriums richtet sich das Angebot zunächst an ledige, kinderlose Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Bezieherinnen und Bezieher von Alterseinkünften. Für Bürger mit weiteren Einkünften etwa aus Vermietung steht die Funktion vorerst nicht zur Verfügung. Der Kreis der Berechtigten soll für kommende Steuerjahre aber schrittweise erweitert werden. Mit dem Programm kann zunächst nur die Erklärung für das Steuerjahr 2025 erledigt werden.

So funktioniert die "Steuererklärung mit einem Klick"



Notwendig ist ein Benutzerkonto im Steuerportal Elster sowie die App "MeinELSTER+", die vom Finanzministerium herausgegeben wurde. Die neue Funktion verarbeitet die Daten, die den Finanzämtern bereits elektronisch vorliegen - darunter Lohnsteuerbescheinigungen von Arbeitgebern oder Rentenbezugsmitteilungen. Daraus wird automatisch ein vollständiger Vorschlag für eine Steuererklärung erstellt.

Nutzerinnen und Nutzer können die Angaben prüfen und die Erklärung anschließend per Klick an ihr zuständiges Finanzamt übermitteln. Auch Ergänzungen oder Anpassungen lassen sich demnach unmittelbar in der App vornehmen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.