Vorerst gilt das aber nur für ledige, kinderlose Arbeitnehmer und Bezieher von Alterseinkünften. Die neue Funktion soll über eine App des Portals Elster verfügbar sein und das Absenden der Erklärung mit nur einem Klick ermöglichen. Wie das bayerische Finanzministerium in München weiter mitteilte, liefern die Finanzämter dazu eine fertige Steuererklärung sowie eine Vorschau des Steuerbescheids. Änderungen daran seien möglich.

Ab dem 31. März kann man sich für die neue Funktion anmelden. Die App wurde von Bayern im Auftrag von Bund und Ländern entwickelt und steht in allen Bundesländern zur Verfügung.

