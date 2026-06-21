Südamerika

Die Stichwahl zum Präsidentenamt trifft Kolumbien in der Krise. (imago stock & people)

Rund 41 Millionen Kolumbianer sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In der Stichwahl tritt der linke Senator Cepeda gegen den rechtsgerichteten Anwalt de la Espriella an. Im ersten Durchgang Ende Mai hatte de la Espriella vorn gelegen, auch in Umfragen führte er zuletzt. Konkret geht es um die Nachfolge des scheidenden, linksgerichteten Amtsinhabers Petro. Die Wahl in Kolumbien wird von politischer Polarisierung und anhaltender Gewalt überschattet. Erste vorläufige Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.

Trotz Verhandlungen der Regierung mit Guerillaorganisationen und paramilitärischen Gruppen hatte sich die Sicherheitslage im Land deutlich verschlechtert. Die Vereinten Nationen warnten bereits, bewaffnete Gruppen könnten die Abstimmung beeinflussen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.