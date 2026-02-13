Zweiter Weltkrieg

81. Jahrestag der Zerstörung Dresdens (Sebastian Kahnert / dpa / Sebastian Kahnert)

An der Veranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nahmen neben Sachsens Innenminister Schuster auch die Landtagsvizepräsidenten Pallas und Scheibe teil. Zahlreiche weitere Gedenkfeiern sind im Laufe des Tages geplant. Höhepunkt ist am frühen Abend eine Menschenkette, zu der sich jedes Jahr Tausende Bürger in der Innenstadt verbinden. Mit ihr soll nicht nur an alle Opfer des Krieges erinnert werden. Sie ist zugleich als Zeichen der Versöhnung und des Zusammenhaltes gedacht.

Zum Zeitpunkt der ersten Angriffswelle am 13. Februar 1945 läuten gegen 22.00 Uhr alle Kirchenglocken in Dresden. Die Stadt war von britischen und amerikanischen Luftangriffen im Kampf gegen das NS-Regime weitgehend zerstört worden. Nach Recherchen von Historikern starben bis zu 25.000 Menschen. Manche sehen darin ein Kriegsverbrechen der Alliierten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.