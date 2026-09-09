Luftverkehr

Der Flughafen London Heathrow (Archivbild) (AFP / STR)

Nach Angaben der Tracking-Webseite Flightradar24 wurden bereits mehr als 170 für heute geplante Verbindungen annulliert. Die britische Flugsicherung NATS teilte mit, es werde noch einige Zeit dauern, bis sich der Betrieb vollständig normalisiert habe. Wegen einer technischen Störung bei der Flugsicherung waren gestern insgesamt 1.300 Flüge von und zu britischen Flughäfen gestrichen worden. Die Störung konnte erst am Abend behoben werden.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.