Luftverkehr

Der Flughafen London Heathrow (Archivbild) (AFP / STR)

Dies gab sie auf X bekannt. NATS erklärte, die Reparatur des Systems habe länger gedauert als geplant. Nun aber laufe alles wieder normal, und man arbeite mit Hochdruck daran, den Rückstau an Flügen abzubauen.

Wegen der Panne waren insgesamt mehr als 1.000 Flüge ausgefallen - unter anderem an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie jenen in Liverpool, Birmingham und Edinburgh. Auch an deutschen Flughäfen machten sich die Probleme bemerkbar, so wurden etwa Verbindungen von Frankfurt am Main oder Düsseldorf nach London gestrichen.

Bereits im vergangenen Jahr waren infolge einer technischen Störung zahlreiche Verbindungen von und nach Großbritannien ausgefallen, was bei den Chefs der dortigen Fluggesellschaften für großen Unmut sorgte.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.