Luftverkehr

Der Flughafen London Heathrow (Archivbild) (AFP / STR)

Betroffen von Verspätungen und Einschränkungen waren unter anderem die Flughäfen London-Heathrow, Gatwick, Stansted und Manchester. Berichten zufolge sind 300 Flüge gestrichen worden. Auch an deutschen Flughäfen machten sich die Probleme bemerkbar. Zum Beispiel wurden Verbindungen von Frankfurt oder Düsseldorf nach London gestrichen.

Das vielerorts für die Flugsicherung zuständige Unternehmens NATS teilte mit, es handle sich um ein Problem mit dem System zur Flugabwicklung. Man arbeite daran, es zu beheben.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.